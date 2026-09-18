Ouganda : 300 exposants transforment café et cacao en expérience touristique

À Jinja, un festival lancé ce 18 septembre mise sur les fermes, les dégustations et une croisière sur le Nil pour transformer deux cultures agricoles en expérience de voyage et en débouchés pour les entreprises.

À Jinja, dans l’est de l’Ouganda, le café et le cacao deviennent ce vendredi 18 septembre une expérience de voyage autant qu’un produit agricole. Le premier Busoga Coffee & Cocoa Tourism Festival mise sur les fermes, les dégustations et le Nil pour faire découvrir autrement deux cultures importantes pour les revenus agricoles de la région.

Le rendez-vous se tient jusqu’au 20 septembre au Jinja Showgrounds. Les organisateurs attendent plus de 300 exposants et des milliers de participants, avec des producteurs, transformateurs, acheteurs, investisseurs, opérateurs touristiques et jeunes entreprises réunis autour des filières café et cacao.

Le programme assume pleinement le virage lifestyle. Dès le 17 septembre, une expérience d’agrotourisme a emmené des participants dans des fermes de Busede, dans le district de Jinja, pour suivre la production et la transformation, goûter des produits et voir comment une exploitation peut aussi devenir un lieu de visite. Le festival prévoit également des dégustations de café, des démonstrations autour du cacao, de la cuisine locale et des performances culturelles.

L’une des propositions les plus singulières est programmée samedi 19 septembre. Le Nile Coffee Cruise doit réunir sur le fleuve des entrepreneurs, investisseurs, exportateurs et acteurs du tourisme autour de dégustations et de rencontres professionnelles. Les organisateurs veulent en faire un produit récurrent au-delà de cette première édition.

Le projet porte aussi une forte dimension féminine et entrepreneuriale. Le festival est porté par le Women’s Environmental Forum Uganda, qui travaille sur l’autonomisation économique des femmes et l’emploi des jeunes. Les entreprises dirigées par des femmes ou des jeunes pourront notamment être sélectionnées pour un programme d’accélération de six mois après l’événement.

Le festival se poursuit jusqu’au dimanche 20 septembre à Jinja. Le Nile Coffee Cruise est programmé samedi 19 septembre et les entreprises retenues pour le dispositif post-festival doivent ensuite être accompagnées pendant six mois sur le développement commercial, le produit, la préparation à l’export et la recherche d’investissement.