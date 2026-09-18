Volley : le Nigeria renverse l’Algérie 3-2 et file en quarts

Mené deux fois, le Nigeria a battu l’Algérie 3-2 jeudi à Tunis et décroché sa place en quarts de finale du Championnat d’Afrique masculin de volleyball 2026.

Le Nigeria s’est qualifié pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique masculin de volleyball 2026 en battant l’Algérie 3-2, jeudi 17 septembre à Tunis. Menés à deux reprises, les Nigérians ont renversé le match au tie-break, 23-25, 25-19, 21-25, 25-20, 15-12.

La rencontre a duré 2 h 06. Selon la Confédération africaine de volleyball (CAVB), le Nigeria a inscrit 109 points contre 101 pour l’Algérie au terme des cinq manches. Les deux équipes avaient auparavant dominé le Tchad dans la poule C.

L’Algérie a pris l’avantage dans le premier set, gagné 25-23, avant une réponse nigériane à 25-19. Les Algériens ont repris les commandes en remportant la troisième manche 25-21, mais le Nigeria a égalisé à deux sets partout avec un 25-20 puis a fait la différence 15-12 dans le tie-break.

Ce succès offre au Nigeria un billet pour les quarts de finale après sa victoire 3-0 contre le Tchad lors de son entrée en lice. Face aux Tchadiens, les Nigérians s’étaient imposés 25-17, 25-17 et 25-16.

Le sélectionneur Ryan Masajedi a salué la réaction de son équipe après les sets concédés à l’Algérie. Le technicien japonais estime que ses joueurs ont montré leur capacité à rester dans le match malgré les passages favorables à leur adversaire.

Masajedi a demandé à son groupe de se concentrer désormais sur le prochain adversaire en phase à élimination directe. Le Nigeria poursuit à Tunis une campagne dont les enjeux comprennent également la qualification pour le Championnat du monde 2027 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.