Maroc : Pape Gueye affirme que le Sénégal reste le véritable champion d’Afrique

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu sénégalais Pape Gueye affirme que l’Équipe du Sénégal reste, selon lui, le « vrai » champion d’Afrique après la finale controversée contre le Maroc, alors que la Confédération africaine de football a prononcé une sanction administrative.

Gueye a contesté la décision de la CAF qui a déclaré le Sénégal perdant sur tapis vert, rappelant que le match avait repris après son interruption et soutenant que « la victoire s’est jouée sur le terrain ». Il a insisté sur le déroulé sportif comme seul élément déterminant du résultat.

Abordant la polémique autour des médailles, il a relativisé une remarque d’Idrissa Gana Gueye qualifiée d’ironie et a affirmé ne pas être disposé à rendre sa propre médaille, déclarant « Je ne suis pas prêt à rendre ma médaille ». Ces propos visent à défendre la légitimité du sacre sur le plan sportif.

Le joueur a aussi salué l’attitude de Sadio Mané, qu’il décrit comme un élément moteur ayant encouragé ses coéquipiers à regagner le terrain et à poursuivre la rencontre « comme des hommes », décision qui, selon lui, a influé sur le déroulement du match.

Le dossier transmis au Tribunal arbitral du sport

La Confédération africaine de football a officiellement acté la défaite du Sénégal sur tapis vert et le dossier a été saisi par le Tribunal arbitral du sport.