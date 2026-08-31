Ceuta: Israël dénonce un « mensonge éhonté » de Pedro Sánchez

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a réagi après que le chef du gouvernement espagnol a attribué à des réseaux liés à la Russie et à Israël une part de la désinformation autour de la crise migratoire de Ceuta.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a accusé lundi Pedro Sánchez de mentir et a dénoncé un « mensonge éhonté » après les propos du chef du gouvernement espagnol sur la désinformation liée à la crise migratoire de Ceuta.

Sur Cadena SER, Pedro Sánchez a déclaré que des rumeurs diffusées après les 30 et 31 juillet sur Ceuta provenaient de réseaux liés à la Russie, à Israël et à une internationale d’extrême droite.

Le dirigeant espagnol a ajouté que l’enquête se poursuivait en Espagne et qu’il ne voyait aucune implication des autorités marocaines dans l’afflux massif de fin juillet vers l’enclave.

Plus de 72 000 migrants ont franchi irrégulièrement la frontière depuis le Maroc vers Ceuta les 30 et 31 juillet 2026, selon les autorités espagnoles. Madrid attribue une partie de l’embrasement à de fausses informations en ligne affirmant que les arrivées par mer empêcheraient des expulsions immédiates.