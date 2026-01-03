La suite après la publicité
Manifestations en Iran: un Gardien de la Révolution tué dans l’ouest

Un membre du Corps des Gardiens de la Révolution a été tué dans l’ouest de l’Iran, a annoncé l’agence Mehr samedi 3 janvier, au septième jour d’un mouvement de contestation marqué par des violences localisées. Selon Mehr, Latif Karimi a été tué lors d’affrontements à Malekshahi alors qu’il «défendait la sécurité du pays». Plus tôt dans la journée, la mort d’un autre membre des forces de sécurité, tué à l’arme blanche et par balles, avait été signalée. Malekshahi, comté d’environ 20 000 habitants à forte population kurde, a été le théâtre d’incidents au cours desquels, affirme l’agence Fars, des émeutiers ont tenté de pénétrer dans un commissariat.

