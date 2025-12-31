Manifestations en Iran: la justice promet la «fermeté» en cas de déstabilisation
Manifestations en Iran: la justice fera preuve de «fermeté» en cas de déstabilisation. Face aux mobilisations, les autorités judiciaires ont averti qu’elles interviendraient avec fermeté contre toute tentative de déstabilisation, recourant aux mesures prévues par la loi pour préserver l’ordre public et l’intégrité des institutions.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires