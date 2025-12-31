La suite après la publicité
Manifestations en Iran: la justice promet la «fermeté» en cas de déstabilisation

Manifestations en Iran: la justice fera preuve de «fermeté» en cas de déstabilisation. Face aux mobilisations, les autorités judiciaires ont averti qu’elles interviendraient avec fermeté contre toute tentative de déstabilisation, recourant aux mesures prévues par la loi pour préserver l’ordre public et l’intégrité des institutions.

