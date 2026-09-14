Lamine Yamal: « Mbappé et moi, nous sommes les deux meilleurs au monde »

Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, estime former avec Kylian Mbappé le duo de tête du football mondial. Mais l’Espagnol considère surtout que ses performances de la saison passée justifient qu’il soit sacré Ballon d’Or devant l’attaquant du Real Madrid.

Lamine Yamal n’a pas caché ses ambitions au moment d’évoquer la course au Ballon d’Or. Interrogé par Movistar, l’ailier du FC Barcelone a placé Kylian Mbappé à ses côtés au sommet de la hiérarchie mondiale, tout en revendiquant la première place pour lui-même. « Kylian Mbappé et moi, nous sommes les deux meilleurs au monde », a déclaré l’international espagnol. Avant d’ajouter, sans détour : « Mais je pense que c’est moi qui mérite de remporter le Ballon d’Or. »

Les deux joueurs figurent parmi les 30 prétendants au prestigieux trophée cette année. Yamal peut notamment s’appuyer sur un exercice particulièrement riche avec le Barça, marqué par des succès en Liga et en Coupe du Roi, ainsi que par un sacre mondial avec l’Espagne. Mbappé présente lui aussi un bilan impressionnant sur le plan individuel. L’attaquant du Real Madrid a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions, de la Liga et de la Coupe du monde, renforçant ainsi son dossier pour la récompense individuelle suprême. Le duel entre les deux stars s’annonce donc particulièrement suivi. À seulement 19 ans, Yamal assume déjà pleinement ses ambitions face à un Mbappé installé depuis plusieurs années parmi les références du football mondial.