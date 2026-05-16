Manchester City: Guardiola met fin aux rumeurs sur son avenir

À la veille de la finale de la FA Cup contre Chelsea , ep Guardiola a assuré qu’il resterait à la tête de Manchester City la saison prochaine. Malgré les nombreuses spéculations autour d’un possible départ cet été, le technicien espagnol a rappelé qu’il était encore sous contrat jusqu’en 2027 et entend poursuivre son aventure avec les Citizens.

À la veille de la finale de la FA Cup face à Chelsea, Pep Guardiola a mis fin aux spéculations autour de son avenir à Manchester City. Annoncé avec insistance sur le départ à l’issue de la saison, le technicien espagnol a assuré qu’il n’avait aucune intention de quitter les Citizens cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Guardiola dispose encore d’une année d’engagement avec le club mancunien.

Présent en conférence de presse avant le choc contre Chelsea, l’ancien entraîneur du FC Barcelona et du FC Bayern Munich a balayé les rumeurs d’un départ imminent. « Pas question. Il me reste encore un an de contrat », a-t-il lancé avec fermeté. Interrogé ensuite sur l’héritage laissé durant son passage à Manchester City, Guardiola n’a pas caché sa satisfaction. « Oui, bien sûr, 19 titres en dix ans, ce n’est pas mal », a souligné le manager de 55 ans. Depuis son arrivée à l’Etihad Stadium en 2016, Guardiola a transformé Manchester City en machine à trophées, imposant sa domination aussi bien en Angleterre qu’en Europe.







