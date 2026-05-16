Laura Smet pistonnée pour The White Lotus ? Dominique Besnehard dément formellement

Laura Smet intègre la saison 4 de la série The White Lotus après avoir passé avec succès les auditions, a annoncé l’actrice sur son compte Instagram, huit jours après les obsèques de sa mère, la comédienne Nathalie Baye. Le casting, qui a commencé à tourner dans le sud de la France, comprend également l’acteur Vincent Cassel. À la suite de cette officialisation, des commentaires évoquant un éventuel pistonnage ont circulé sur les réseaux : Dominique Besnehard, l’un de ses parrains, a publiquement démenti ces accusations.

La mort de Nathalie Baye, survenue une semaine avant les obsèques célébrées le 24 avril à l’église Saint‑Sulpice à Paris, a profondément marqué le milieu artistique et le public. Âgée de 77 ans au moment de son décès, elle était atteinte de la maladie à corps de Lewy, maladie neurodégénérative mentionnée par la famille. Sur Instagram, Laura Smet avait rendu hommage à sa mère en écrivant : « J’ai perdu la moitié de mon cœur », message largement relayé par les médias et les sympathisants présents lors des adieux.

Selon les éléments publiés, Laura Smet, 42 ans, a confirmé sa participation à la quatrième saison de la série signée HBO, créée en 2021 et devenue un phénomène international. L’actrice, déjà apparue dans les séries Fauda et Surface, a été engagée après des essais ; le tournage s’est déroulé dans le sud de la France. L’annonce a suscité des réactions contrastées : de nombreux internautes et professionnels se sont réjouis de son recrutement, tandis que d’autres l’ont perçue à travers le prisme de son appartenance à une famille cinématographique célèbre.

Dominique Besnehard défend Laura Smet et réfute l’accusation de pistonnage

Dominique Besnehard, agent et réalisateur bien connu, a pris la défense de Laura Smet en affirmant que l’actrice avait passé des auditions et les avait réussies. Interrogé par Marianne, il a insisté sur le mérite artistique en déclarant que, si Laura Smet dispose d’un réseau, « les Américains ne savaient même pas qui elle était » et l’ont « prise pour son talent ». Besnehard, présenté comme l’un de ses parrains aux côtés du chanteur Eddy Mitchell, a ainsi cherché à dissiper l’idée d’un recrutement fondé uniquement sur son nom.

Le débat intervient au moment où le magazine cité a consacré sa Une aux « filles et fils de… », évoquant le phénomène des « nepo babies » et interrogeant l’influence des héritages familiaux dans le cinéma, à quelques jours d’événements importants du calendrier cinématographique comme le Festival de Cannes. Les informations disponibles indiquent que le dossier de la série et les réactions qui l’entourent alimentent cette discussion publique.