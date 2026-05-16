Meilleurs blushs de la saison : stick, poudre, mousse

Le blush s’impose comme un incontournable du maquillage cette saison : il réveille le teint, apporte une fraîcheur immédiate et se décline en une multitude de textures — crème, mousse, liquide ou stick — adaptées à tous les usages. Dans un marché où les formules évoluent pour allier maquillage et soin, plusieurs lancements se démarquent et offrent des rendus allant du plus naturel au plus affirmé.

Les nouveautés mettent l’accent sur la modulabilité des pigments, la tenue et l’apport d’ingrédients hydratants ou protecteurs. Certaines formules mises en avant par les marques cherchent à reproduire l’effet “seconde peau”, d’autres associent blush et illuminateur pour un fini glowy, tandis que des textures plus légères privilégient un rendu mat et naturel.

Voici une présentation détaillée des textures et des produits phares repérés sur le marché, avec les caractéristiques techniques communiquées par les fabricants et le nombre de teintes disponibles pour chaque référence.

Textures et formats : ce que proposent les marques

Parmi les textures crémeuses et mousse, le rendu naturel et l’effet “peau fraîche” sont privilégiés. Le Flush Balm de Merit est présenté comme un blush crème à texture légère, modulable, qui se fond dans la peau et offre un fini lumineux. La marque indique une tenue sur la journée et propose cette référence en 12 teintes.

Dans la même logique, le blush mousse de Les Filles en Rouje revendique une composition à 99 % d’origine naturelle. Sa texture ultra légère donne, selon la marque, un fini mat doux et un effet bonne mine frais et rosé. Ce produit est disponible en 3 teintes.

Les formats liquides se distinguent par leur intensité modulable et leur tenue. Le Shake ‘N Play Buildable Liquid Blush de Fenty Beauty propose une formule à secouer avant application, enrichie en extrait de concombre : la marque annonce une hydratation jusqu’à 16 heures et une tenue waterproof de 12 heures sans transfert. L’intensité se règle en posant un point ou plusieurs, et le produit existe en 5 teintes.

Le Love Flush Blush de Too Faced mise sur une texture liquide hydratante et modulable, qui se fond sur la peau et permet de travailler la teinte avant le séchage. La référence est proposée en 6 teintes et peut être portée seule ou par-dessus le maquillage pour renforcer l’éclat.

Le Futurist Blush d’Estée Lauder associe maquillage et soin : enrichi en extrait de framboise et en glycérine, il est décrit comme hydratant tout en apportant une couleur fraîche et lumineuse, avec une texture fondante qui crée un effet seconde peau. La gamme compte 6 teintes.

Le blush liquide Teint Céramides de Cénée combine maquillage et actifs soin, en intégrant céramides et niacinamide pour contribuer au maintien de l’hydratation cutanée tout en apportant de l’éclat ; la pigmentation est modulable et la référence est disponible en 3 teintes.

Les formats sticks et hybrides répondent à une recherche de praticité et de résultat immédiat. Le stick blush et enlumineur de REM Beauty associe blush et illuminateur dans une formule marbrée ; selon la marque, sa texture crémeuse glisse sur la peau et contient des antioxydants hydratants, offrant un voile lumineux instantané. Cette référence est proposée en 6 teintes.