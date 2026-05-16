Michel Drucker : rare apparition de sa « fille de cœur », Yleng Kem

Michel Drucker a fait son grand retour sur France 3 le 10 mai, après une pause due à l’actualité sportive, offrant aux téléspectateurs un nouveau numéro de l’émission Vivement dimanche. Figure emblématique de la télévision française, il anime ce programme depuis près de trente ans, assis sur son célèbre canapé rouge où défilent de nombreuses personnalités. Lors de cette émission, l’animateur de 83 ans a été invité dans l’émission En Raphäl sur YouTube, où il s’est livré sur divers sujets personnels et professionnels. La soirée a également été marquée par une surprise émotionnelle : la présence inattendue de Yleng Kem, qu’il appelle sa « fille de cœur ».

Lors de cet entretien, Michel Drucker a retracé ses premiers pas dans le journalisme avec le magazine Terre Air Mer, ses rencontres marquantes comme celle avec sœur Emmanuelle, ainsi que ses échanges avec le duo musical Bigflo & Oli. Au fil des discussions, il a exprimé une profonde affection pour Yleng Kem, présente dans le studio. En l’apercevant, il a confié : « Qu’est-ce que je suis content de te voir. Je pensais que tu étais à Phnom Penh » avant de l’embrasser chaleureusement. Il a précisé qu’il considérait Yleng et Stéfanie Jarre comme ses deux filles, soulignant le lien familial qui s’est tissé au fil des années.

L’histoire de leur rencontre remonte à 1979, lorsque Yleng Kem, alors Cambodgienne âgée de 16 ans, est arrivée en France placée à la DDASS. Michel Drucker et sa femme Dany ont décidé de faire une demande auprès des autorités pour accueillir une jeune adulte cambodgienne chez eux. « On avait un appartement avec une chambre en plus. Ce n’était pas loin de Cognacq-Jay où je travaillais et on a fait une demande pour recevoir une Cambodgienne », a expliqué l’animateur. Yleng est donc venue vivre chez eux et y est restée durant dix ans, période au cours de laquelle elle a bénéficié du soutien du couple pour ses études, notamment en Angleterre, alors qu’elle maîtrisait peu le français à son arrivée.

Michel Drucker : qui est sa « fille de cœur » Yleng ?

Née en 1959 au Cambodge, Yleng Kem est l’une des rares rescapées des horreurs commises par les Khmers rouges. Son arrivée en France a marqué un tournant décisif dans sa vie. Après avoir surmonté les épreuves de son enfance, elle a poursuivi des études brillantes qui lui ont permis de développer une expertise reconnue dans le domaine de la haute couture. Michel Drucker a souligné qu’elle « est devenue dans sa catégorie quelqu’un de très très pointue », témoignant ainsi de son talent et de sa rigueur professionnelle.

Yleng a intégré la prestigieuse maison Pierre Cardin, où elle a gravi les échelons jusqu’à devenir première d’atelier dès l’âge de 23 ans. Elle a ainsi participé à la confection de certaines des robes les plus élégantes, destinées notamment à des princesses du monde entier. Sa proximité avec Pierre Cardin, qu’elle a accompagné dans les dernières années de sa vie, illustre son rôle clé au sein de l’industrie de la mode. Elle s’est ainsi imposée comme une figure incontournable de cet univers artistique.

Outre son travail dans la mode, Yleng Kem est également engagée dans des actions sociales et humanitaires. Elle est cofondatrice de l’association Padouma, qui agit au Cambodge pour améliorer les conditions d’éducation, de santé et de culture au profit des populations défavorisées. Cette implication démontre son attachement profond à son pays d’origine et à ses compatriotes. Michel Drucker apporte son soutien à cette association en tant que parrain, témoignant de leur complicité et de leur engagement commun.