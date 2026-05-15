Mondial 2026: la liste de la Belgique avec Thibaut Courtois

À l’approche de la Coupe du monde 2026, la Belgique a officialisé un groupe de 26 joueurs mêlant cadres expérimentés et nouveaux visages, avec notamment Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois pour guider les Diables Rouges dans leur quête de renouveau.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la Belgique s’avance avec ambition et une certaine forme de renouveau. Placés dans le groupe G aux côtés de l’Égypte, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande, les Diables Rouges espèrent tourner définitivement la page d’une génération dorée arrivée en fin de cycle. Nommé récemment sélectionneur, Rudi Garcia a dévoilé ce vendredi une liste de 26 joueurs très attendue, marquée à la fois par la continuité et quelques choix forts. L’ancien entraîneur de l’OM, désormais à la tête du projet belge, est attendu au tournant après plusieurs campagnes internationales jugées décevantes.

Sans surprise, les cadres historiques seront bien présents pour encadrer ce groupe. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois mèneront une sélection qui conserve une solide ossature expérimentée. À leurs côtés, Jérémy Doku incarnera l’une des principales armes offensives, attendu pour sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses. Le groupe belge se distingue également par la présence de plusieurs éléments en pleine progression comme Amadou Onana ou encore Charles De Ketelaere, tandis que des joueurs évoluant en Ligue 1 et à l’étranger viennent compléter un effectif équilibré. En revanche, certaines absences font débat, notamment celles de Loïs Openda, Arthur Vermeeren ou encore Romeo Lavia, non retenus pour cette Coupe du monde.

La liste de la Belgique

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)

Défenseurs : Zeno Debast (Sporting CP), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge KV), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunier (Lille), Timothy Castagne (Fulham FC), Maxim De Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Club Brugge KV)

Milieux : Kevin De Bruyne (Naples), Amadou Onana (Aston Villa FC), Youri Tielemans (Aston Villa FC), Hans Vanaken (Club Brugge KV), Nicolas Raskin (Rangers FC), Axel Witsel (Girona FC)

Attaquants : Jérémy Doku (Manchester City FC), Leandro Trossard (Arsenal FC), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Dodi Lukébakio (Benfica), Romelu Lukaku (SSC Napoli), Charles De Ketelaere (Atalanta BC), Matías Fernández-Pardo (Lille), Diego Moreira (Strasbourg)







