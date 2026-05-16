Patrick Bruel visé par une plainte de Flavie Flament pour viol

Le vendredi 15 mai 2026, l’animatrice et auteure Flavie Flament a annoncé sur son compte Instagram qu’elle portait plainte contre le chanteur Patrick Bruel pour viol, révélant avoir déposé sa plainte le 13 mai devant le tribunal judiciaire de Paris, selon Mediapart. Identifiée comme l’une des témoins citée dans l’enquête publiée récemment par le média, Flament dit vouloir joindre sa voix à celles d’autres femmes qui ont témoigné en France, en Belgique et au Canada.

Dans sa publication, Flavie Flament écrit notamment : « 10 ans après La Consolation, j’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol. » Ses avocates, Me Corinne Herrmann et Me Sonia Kanoun, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, démarche explicite visant à obtenir la désignation d’un juge d’instruction pour qu’une enquête formelle soit ouverte et instruite.

Flavie Flament rappelle dans son message et auprès de Mediapart que les faits allégués remonteraient à 1991, alors qu’elle avait 16 ans. L’ancienne animatrice, dont le livre La Consolation relatait déjà des violences sexuelles subies dans son adolescence, indique avoir été amenée à agir après la publication des premiers témoignages ces dernières semaines : « Je parle pour la jeune fille que j’étais, je parle pour les autres femmes qui sont sorties du silence, courageusement, difficilement, et dont on ose remettre la parole en doute. Je les crois. »

Des accusations sans réponse à ce stade, dans un dossier judiciaire qui s’alourdit

À ce stade de la procédure, Patrick Bruel bénéficie de la présomption d’innocence et n’a pas été condamné. Le chanteur n’a pas, pour l’heure, répondu publiquement à la plainte déposée par Flavie Flament. Interrogé précédemment après la publication des premiers témoignages par Mediapart, son avocat Me Christophe Ingrain avait déclaré que « le chanteur n’a jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel ».

Cette nouvelle plainte s’inscrit dans un dossier qui comprend plusieurs procédures visant Patrick Bruel en France, en Belgique et au Canada, selon les informations publiées. Plusieurs femmes ont récemment déposé plainte pour des faits qualifiés d’agression sexuelle, de tentative de viol ou de viol. Parmi les plaintes évoquées figurent celles d’une masseuse qui accuse une agression sexuelle en 2019 et d’une femme évoquant une tentative de viol lors d’un rendez-vous professionnel en 2010 à Neuilly-sur-Seine.

Des plaintes antérieures, déposées en 2019 et 2020, avaient, elles, fait l’objet d’un classement sans suite, selon les éléments diffusés publiquement. Les avocates de Flavie Flament ont déclaré : « Il appartient désormais à la justice d’instruire sur ces faits et de parvenir à la manifestation de la vérité. »

Flavie Flament situe sa démarche dans la continuité de son combat personnel mené depuis la publication de La Consolation il y a dix ans, en exprimant l’espoir d’être désormais entendue par les juridictions compétentes. La plainte déposée avec constitution de partie civile a pour objet, selon ses conseils, d’obtenir la désignation d’un juge d’instruction afin que des actes d’enquête puissent être ordonnés.

Patrick Bruel n’a, à la date de cette annonce, formulé aucune déclaration publique supplémentaire en réponse à la plainte déposée par Flavie Flament.