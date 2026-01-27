Manchester City affronte Galatasaray pour éviter le barrage

Manchester City et Galatasaray s’affrontent ce mercredi à l’Etihad Stadium pour la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, un duel décisif pour la qualification directe et pour éviter le tour de barrage à élimination directe.

Les Citizens doivent impérativement l’emporter et compter sur des revers d’équipes actuellement mieux classées pour éviter, comme la saison passée, le passage par le tour de barrage. Pep Guardiola arrive sur cette rencontre après un succès en Premier League face à Wolverhampton (2-0), mais les récents résultats européens du club ont montré des signes d’alerte, notamment la défaite 3-1 concédée face à Bodø/Glimt lors de la précédente journée.

Galatasaray, de son côté, joue la possibilité de se positionner comme tête de série pour le tour de barrage en cas de victoire à Manchester. Le club turc reste sur trois matchs de phase de groupes sans victoire (1 nul, 2 défaites) mais a renoué avec le succès en championnat le week-end dernier, s’imposant 3-1 contre Karagümrük et conservant la première place de la Süper Lig.

Historique, forme et compositions

Il s’agira de la première confrontation officielle entre Manchester City et Galatasaray. Le dernier club anglais à avoir battu les Turcs en Ligue des champions reste Arsenal, en décembre 2014. Depuis, Galatasaray affiche un bilan positif face aux équipes anglaises dans la compétition (2 victoires, 1 nul), dont une victoire 1-0 obtenue cette saison contre Liverpool.

Manchester City peut s’appuyer sur des statistiques d’accueil favorables : le club n’a jamais perdu deux matchs européens consécutifs à l’Etihad et reste invaincu lors de ses huit dernières réceptions toutes compétitions confondues (6 victoires, 2 nuls). Ces chiffres constituent des repères pour l’équipe à domicile alors qu’elle aborde une rencontre à enjeu élevé.

Les déplacements européens constituent un point de vulnérabilité pour Galatasaray. Le club n’a remporté qu’un seul de ses douze derniers matchs à l’extérieur en compétitions UEFA (3 nuls, 8 défaites), un bilan qui souligne la difficulté des Stambouliotes hors de leurs bases dans les joutes continentales récentes.

Sur le plan des effectifs, Manchester City devra composer sans Rodri, suspendu après un carton rouge lors de la précédente journée. Antoine Semenyo et Marc Guéhi ne figurent pas non plus sur la liste UEFA. Galatasaray aborde la rencontre sans nouveaux soucis de blessures, selon les informations disponibles.