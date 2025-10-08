Mali : le gouvernement rassure face à la pénurie de carburant

Le gouvernement malien tente de calmer les inquiétudes liées à la pénurie de carburant qui touche plusieurs régions du pays. Selon les autorités, les perturbations sont temporaires et devraient se résorber dans les prochains jours.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

À l’issue du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes présidé mardi 7 octobre par le Premier ministre Abdoulaye Maïga, un point de presse a été animé par Soumaïla Djitteye, Directeur général adjoint du Commerce, et Modibo Gouro Diall, PDG de l’Office malien des produits pétroliers (OMAP). Ils ont dressé un état des lieux et présenté les mesures pour rétablir la disponibilité du carburant sur l’ensemble du territoire.

Les difficultés d’approvisionnement sont attribuées à un ralentissement temporaire du transport sur les corridors d’importation, notamment depuis les ports de Conakry et d’Abidjan, en raison de congestions portuaires, de contraintes logistiques régionales et de problèmes de sécurité sur certains axes. Des missions techniques ont été envoyées pour évaluer les stocks, contrôler les dépôts et suivre les camions-citernes en transit.

À lire aussi : Kalalé: l’armée béninoise neutralise deux assaillants dans le nord du pays

Pour limiter l’impact sur les consommateurs, le gouvernement a organisé des escortes sécurisées pour les convois de carburant et déployé des équipes de contrôle pour veiller au respect des prix officiels : 845 francs CFA le litre d’essence super et 780 francs CFA le litre de gasoil.

Par ailleurs, Soumaïla Djitteye a qualifié la situation de « passagère », précisant que plusieurs cargaisons sont en route et permettront de renforcer les stocks. Modibo Gouro Diall a salué la mobilisation des opérateurs du secteur dans un contexte logistique complexe.

Les autorités appellent la population à la patience et à la responsabilité, assurant un suivi en temps réel pour un retour progressif à la normale dans les jours à venir.