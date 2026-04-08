Mali : libération de Ousmane Diallo après plus de deux ans de détention extrajudiciaire

Mardi 7 avril au soir, Ousmane Diallo est réapparu auprès des siens après avoir été détenu par les services maliens. Membre de l’organisation peule Tabital Pulaaku, il avait été arrêté en pleine rue à Bamako le 12 mars 2024 par des hommes cagoulés présentés comme appartenant à la Sécurité d’État.

Des responsables de son entourage et des cadres de son association ont confirmé sa remise en liberté autour de 20 heures. Selon ces proches, il est fortement amaigri, mais il a retrouvé sa famille et reçoit désormais des soins et du soutien.

Il avait passé plus de deux ans en détention dans un lieu tenu secret et sans cadre judiciaire. D’anciens codétenus avaient décrit des conditions de détention extrêmement difficiles, évoquant notamment le manque de nourriture, la promiscuité et l’absence d’installations sanitaires.

Du côté des autorités sécuritaires maliennes, Ousmane Diallo était soupçonné d’entretenir des liens avec des groupes jihadistes, allégations que son entourage a toujours rejetées avec force. À ce stade, aucun élément public n’explique clairement ce qui a motivé sa libération.

« L’essentiel, c’est qu’il soit rentré auprès des siens »

Pour ses proches, l’important est qu’il soit sorti et qu’il puisse désormais être entouré par sa famille. Le soulagement domine parmi ceux qui le connaissaient et l’ont attendu pendant ces années d’absence.

Des experts onusiens et plusieurs organisations de défense des droits humains avaient à maintes reprises dénoncé la pratique des disparitions forcées sous la Transition malienne, pointant des cas semblables à celui dénoncé par l’entourage d’Ousmane Diallo.