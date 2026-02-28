Mali : décès à Bamako de Boncana Maïga, musicien virtuose de 77 ans

Le milieu musical africain est en deuil : Boncana Maïga, flûtiste malien de renom, est décédé lundi matin 28 février à Bamako. Il avait 77 ans.

Réputé pour la finesse de son jeu et son sens aigu de l’arrangement, Maïga s’était imposé comme une figure incontournable de la scène afro-cubaine. Son parcours artistique, construit sur une maîtrise instrumentale et une curiosité pour les sonorités du continent et de la diaspora, lui a valu une place singulière parmi les grands musiciens africains.

Au fil de sa carrière, il a fondé plusieurs formations musicales qui sont entrées dans l’histoire régionale ; Africando fait partie des ensembles les plus célèbres auxquels il a contribué. Ces collectifs ont permis de tisser des passerelles entre rythmes africains et répertoires cubains, séduisant des publics variés à travers l’Afrique et au-delà.

Outre son activité de chef d’orchestre et de créateur de groupes, Boncana Maïga a exercé des responsabilités institutionnelles : dans les années 1980 il a dirigé l’orchestre de la Radiotélévision ivoirienne. Il a également été présent à l’écran international en animant l’émission « Stars Parade » sur TV5Monde, où il mettait en avant des talents et des courants musicaux.

Un legs artistique qui traverse les frontières

Sa sensibilité musicale et sa capacité à fédérer d’autres musiciens ont marqué plusieurs générations d’artistes. Par son travail d’arrangeur et de mentor, il a contribué à renouveler des formes traditionnelles en les confrontant aux influences caribéennes, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour la création contemporaine en Afrique.

La disparition de Boncana Maïga laisse un vide dans les orchestres et les studios où il aimait travailler, mais son œuvre continue de résonner à travers les enregistrements et les formations qu’il a aidé à faire grandir. Les hommages attendus de la communauté musicale refléteront sans doute l’ampleur de son apport artistique.