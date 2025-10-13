Madagascar : Rajoelina dénonce une tentative de meurtre et appelle au respect de la Constitution

En Brève

Le président Andry Rajoelina, exfiltré de Madagascar le 12 octobre par un avion militaire français, comme le confirme RFI, s’est exprimé lundi 13 octobre au soir dans une vidéo diffusée sur le compte Facebook de la présidence. Il a annoncé se trouver dans un « lieu sûr » après ce qu’il a qualifié d’« tentative de meurtre », sans préciser sa localisation, et a appelé ses compatriotes à « respecter la Constitution en vigueur ». Il s’agissait de sa première prise de parole publique depuis le ralliement de militaires aux manifestants contestant le pouvoir lors du week‑end des 11 et 12 octobre ; par cette intervention, le chef de l’État a rejeté les appels à la démission du mouvement de contestation né le 25 septembre.

