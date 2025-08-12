PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Macron promulgue la loi Duplomb après une censure partielle du Conseil constitutionnel

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Colombie: décès du n°2 de la «Segunda Marquetalia» des FARC

Meurtre de journalistes à Gaza : la cheffe de la diplomatie de l’UE condamne la frappe israélienne

Côte d’Ivoire : onze militants du PPA-CI sous le coup d’une information judiciaire

Plan israélien pour Gaza : Meloni exprime sa «profonde préoccupation»

Guinée : les Forces vives reprennent les manifestations dès le 5 septembre

Trump : les États-Unis renoncent aux droits de douane sur l’or

Trump prolonge de 90 jours la trêve tarifaire avec la Chine, selon CNBC

États-Unis : Trump met le maintien de l’ordre à Washington sous contrôle fédéral

Centrafrique : le directeur de publication du Quotidien de Bangui libéré provisoirement

Irak: coupure totale d’électricité due aux températures records et à la surconsommation

VOIR TOUS LES FLASHS

Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb, après que le Conseil constitutionnel a censuré sa disposition la plus contestée — celle prévoyant la réintroduction d’un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes —, indique le Journal officiel publié mardi. Les « Sages » avaient en revanche validé, le 7 août, les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages ainsi que les mesures facilitant la construction d’ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Adoptée au Parlement début juillet, cette loi agricole a suscité un vaste mouvement de protestation, y compris au sein du monde scientifique : une pétition réclamant son abrogation a recueilli plus de 2,1 millions de signatures.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!