Macron promulgue la loi Duplomb après une censure partielle du Conseil constitutionnel

Emmanuel Macron a promulgué la loi Duplomb, après que le Conseil constitutionnel a censuré sa disposition la plus contestée — celle prévoyant la réintroduction d’un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes —, indique le Journal officiel publié mardi. Les « Sages » avaient en revanche validé, le 7 août, les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages ainsi que les mesures facilitant la construction d’ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Adoptée au Parlement début juillet, cette loi agricole a suscité un vaste mouvement de protestation, y compris au sein du monde scientifique : une pétition réclamant son abrogation a recueilli plus de 2,1 millions de signatures.