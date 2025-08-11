Macron fustige le plan israélien pour Gaza: «une fuite en avant dans la guerre permanente»

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Le président Emmanuel Macron a estimé lundi 11 août, selon l’Élysée, que l’annonce par les autorités israéliennes d’une « expansion de son opération à Gaza ville et aux camps de Mawasi » et d’une réoccupation par Israël représente « un désastre annoncé d’une gravité sans précédent et une fuite en avant dans la guerre permanente ». Il a ajouté que les otages israéliens et les populations de Gaza « vont continuer d’être les premières victimes de cette stratégie ». Pour répondre à la crise, Emmanuel Macron a proposé « une coalition internationale sous mandat de l’ONU » comme « priorité » afin de lutter contre le terrorisme, stabiliser Gaza, soutenir ses populations et instaurer une gouvernance propice à la paix et à la stabilité. Il a également souligné que, avec l’Arabie saoudite à New York, la France a posé « les seules bases crédibles » en obtenant, pour la première fois, un appel unanime des acteurs régionaux au désarmement du Hamas et à la libération des otages.

