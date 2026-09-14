Macklemore écarté de la tournée d’Ed Sheeran après ses prises de position sur Gaza

Le promoteur du « Loop Tour » a confirmé le retrait du rappeur des huit dates américaines qu’il devait encore assurer en première partie.

Macklemore a été retiré, lundi 14 septembre 2026, des prochaines dates américaines de la tournée « Loop » d’Ed Sheeran. Messina Touring Group, le promoteur du spectacle, a confirmé la décision après que plusieurs salles ont refusé de maintenir les concerts avec le rappeur à l’affiche.

Le promoteur affirme que conserver Macklemore pouvait entraîner l’annulation de certaines étapes et priver des centaines de milliers de spectateurs des concerts. Après des discussions avec les parties concernées, l’artiste ne participera donc plus aux huit premières parties qu’il devait encore assurer.

La controverse remonte au 4 septembre, au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Pendant son passage en ouverture du concert d’Ed Sheeran, Macklemore a lancé un appel en faveur de la Palestine, montré des images de Gaza et interprété « Hind’s Hall », morceau dans lequel il critique la politique israélienne. Une pétition soutenue par l’Israeli American Council réclamait ensuite son retrait de la tournée.

Macklemore a réagi sur Instagram en attribuant la décision à Ed Sheeran et à son équipe. Le rappeur a toutefois refusé de se présenter comme une victime et a recentré son message sur les Palestiniens. Il a aussi répété que sa critique du gouvernement israélien ne visait pas les personnes juives, tout en appelant à la paix et à l’égalité.

Ed Sheeran n’avait pas commenté publiquement la décision au moment de la publication. La prochaine étape américaine du « Loop Tour » est prévue vendredi à Philadelphie. Lukas Graham et Aaron Rowe restent annoncés parmi les artistes chargés d’ouvrir les concerts.