Lyon reçoit le PAOK pour son 300e match européen

Jeudi soir, l’Olympique Lyonnais reçoit le PAOK Salonique au Groupama Stadium à 21h (diffusion Canal+ Foot) pour la dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa : ce match marquera le 300e rendez‑vous européen du club lyonnais depuis sa première participation en 1958, alors qu’il pointe en tête du groupe avec 18 points, à égalité avec Aston Villa, et est déjà assuré d’une qualification pour les 8es de finale.

Le club rhodanien a confirmé sur son site officiel que cette rencontre constituera une étape symbolique de son parcours continental. Depuis ses débuts sur la scène européenne en 1958, l’OL a accumulé un total de 300 matches toutes compétitions européennes confondues, dont 149 victoires déjà enregistrées, selon les chiffres publiés par le club.

À une journée de la fin de la phase de poules, le classement place Lyon en tête du groupe avec 18 points, à égalité avec Aston Villa. La dernière journée du groupe se dispute jeudi, et le match contre le PAOK Salonique se déroulera au Groupama Stadium, avec une couverture télévisuelle assurée par Canal+ Foot.

Chiffres clés et contexte immédiat autour du 300e match

Le 300e match européen intervient dans le cadre de la huitième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Le club a souligné la portée historique de ce total sur ses canaux officiels, rappelant que la première participation de l’équipe aux compétitions continentales remontait à 1958.

L’OL aborde cette rencontre avec la qualification déjà acquise pour les 8es de finale, situation résultant des performances obtenues lors des matchs précédents de la phase de poules. Le positionnement du club en tête du groupe, avec 18 points ex aequo avec Aston Villa, scelle mathématiquement son accès au tour suivant avant la dernière journée.

Le match contre le PAOK Salonique, adversaire grec, sera disputé sur la pelouse du Groupama Stadium, terrain habituel des Gones. La diffusion est annoncée par Canal+ Foot, conformément aux informations relayées dans les communiqués liés à la rencontre.

Sur le plan statistique, l’OL fait état de 149 victoires européennes à ce jour, chiffre qui s’inscrit dans le total de 300 matches disputés depuis la première apparition du club en Coupe d’Europe. Le club a mis en avant ces éléments sur son site officiel pour marquer le caractère symbolique de l’événement.

Jeudi, au coup d’envoi prévu à 21h, les Gones chercheront à disputer ce 300e match européen face au PAOK Salonique dans des conditions annoncées publiquement, sur la pelouse du Groupama Stadium et devant un public et des téléspectateurs informés de la programmation par Canal+ Foot.