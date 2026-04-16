Luis Díaz valide l’expulsion d’Eduardo Camavinga lors de Bayern – Real Madrid

Après l’élimination du Real Madrid, Luis Díaz a soutenu la décision de l’arbitre Slavko Vinčić d’exclure Eduardo Camavinga, un tournant majeur dans ce quart de finale retour de Ligue des champions.

L’attaquant du Bayern Munich, Luis Díaz, a validé la décision de l’arbitre Slavko Vinčić d’exclure Eduardo Camavinga lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Battus 4-3 mercredi soir, les Madrilènes quittent la compétition au terme d’un scénario renversant. Malgré un doublé d’Arda Güler et un but de Kylian Mbappé, les Merengues ont vu leur espoir s’envoler dans les dernières minutes.

Le tournant de la rencontre intervient à la 86e minute, lorsque Camavinga reçoit un second carton jaune pour avoir retardé la reprise du jeu en conservant le ballon, alors que le Bayern souhaitait jouer rapidement un coup franc. Une décision que Luis Díaz assume pleinement. « L’arbitre a eu raison d’expulser Camavinga. Nous voulions jouer vite et il n’a pas lâché le ballon », a-t-il expliqué au micro d’El Chiringuito. Un épisode décisif qui a précipité la fin du parcours européen du Real Madrid.



