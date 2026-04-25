Bertin Nahum au Bénin: immersion au cœur de l’innovation et des talents de demain

En visite au Bénin du 20 au 27 avril 2026, Bertin Nahum, figure mondiale de la robotique médicale, multiplie les rencontres avec acteurs publics, scientifiques et du numérique. Au cœur des échanges : le développement de synergies autour de la GDIZ, la formation des jeunes talents et la mise en place de centres d’innovation pour accompagner la transformation technologique et industrielle du pays.

Figure de référence mondiale dans le domaine de la robotique médicale, Bertin Nahum séjourne au Bénin du 20 au 27 avril 2026. Une visite à forte portée symbolique qui s’inscrit dans la dynamique nationale d’accueil des personnalités d’origine béninoise et de promotion du pays comme destination d’excellence, au carrefour des coopérations académiques, scientifiques, industrielles et technologiques.

Ce vendredi, l’invité de marque a multiplié les échanges avec plusieurs acteurs institutionnels et du secteur numérique à Sofitel hotel. Objectif : confronter les expériences et explorer de nouvelles pistes de collaboration au service du développement du pays. À la tête de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie, Letondji Beheton a insisté sur l’intérêt stratégique de ces discussions autour de la zone économique spéciale de la GDIZ. Selon lui, ces échanges ouvrent la voie à une possible collaboration avec le spécialiste de la robotique médicale, afin d’accompagner la transformation industrielle engagée depuis près de dix ans. Il évoque également la volonté de mettre en place des centres d’innovation au sein de la GDIZ, pour faciliter l’accès des jeunes aux technologies de pointe et renforcer l’industrialisation avec l’appui d’experts internationaux.

Du côté du numérique, Marc-André Loko, directeur général de l’Agence des systèmes d’information et du numérique, met en avant une rencontre centrée sur le partage d’expériences et l’identification de synergies. Il souligne le rôle central de la technologie dans tous les secteurs et insiste sur le potentiel des jeunes talents béninois, notamment dans l’intelligence artificielle et la robotique, appelant à renforcer leur formation dès le plus jeune âge.

Même dynamique pour Ouanilo Medegan Fagla, directeur général du CNIN, qui évoque des échanges axés sur la valorisation de la jeunesse et la construction de parcours d’excellence. Les discussions ont pris la forme d’un brainstorming autour des défis, des limites actuelles et des solutions inspirées d’expériences internationales, avec l’ambition de définir des feuilles de route concrètes pour les institutions.

De son côté, Bertin Nahum, dirigeant de Quantum Surgical, redécouvre le Bénin avec émotion. S’il salue les transformations et le dynamisme du pays, il estime que ses solutions en robotique médicale ne correspondent pas nécessairement aux priorités actuelles, privilégiant plutôt des projets mieux adaptés aux besoins des populations.

Des talents béninois en vitrine, entre innovation étudiante et inspiration scientifique

À l’issue de ces échanges, l’ingénieur et ses hôtes, dont Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City, ont pris la direction du Lycée international français Pierre Manoël Talon, vivier de futurs techniciens et ingénieurs. Face à une délégation très impressionnée, les jeunes talents ont présenté leurs différents projets, dont une imprimante 3D.

Cap ensuite sur l’Université d’Abomey-Calavi, où la délégation a visité l’Unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles (URMAPha), avant d’animer avec notamment le professeur Victorin Dougnon, le professeur Thierry d’Almeida et Laurent Gangbes, une conférence sur le thème : « Talents made in Bénin : une force économique nationale », à la salle de conférence de l’EPAC. Une causerie-débat au cours de laquelle les étudiants ont été nourris par l’expérience du génie de la robotique et ses précieux conseils. C’est le cas notamment de Mlle Mazzitani, technicienne supérieure en maintenance biomédicale et hospitalière à l’EPAC. Elle travaille sur un prototype innovant destiné à sécuriser l’environnement sonore des salles de néonatologie.

Son dispositif, encore en phase expérimentale, permet de détecter et différencier les sons, notamment les pleurs des nourrissons et les alarmes des équipements médicaux, grâce à l’intelligence artificielle. Elle souligne toutefois la nécessité de validations avant toute utilisation en milieu hospitalier. La rencontre avec Bertin Nahum a été une source d’inspiration majeure pour elle. Ses conseils ont renforcé sa motivation à développer des solutions adaptées aux réalités locales et à poursuivre son engagement dans l’innovation biomédicale.

Biographie de M. Bertin Nahum

Bertin Nahum, ingénieur diplômé de l’INSA Lyon, est un entrepreneur spécialisé en robotique chirurgicale mini-invasive. Fondateur de Medtech, revendue à Zimmer Biomet, il cofonde ensuite Quantum Surgical dont il est président. L’entreprise, basée à Montpellier et Miami, développe Epione, plateforme robotique d’ablation percutanée pour traiter précocement des tumeurs inopérables. Quantum Surgical acquiert NeuWave Medical et devient Precision IO Group, visant à transformer l’oncologie interventionnelle. Lauréat du Prix Galien USA 2022, Nahum est chevalier de la Légion d’honneur et classé parmi les entrepreneurs high-tech les plus innovants au monde. Son parcours illustre innovation et leadership mondial en santé numérique avancée clinique

Présentation de Quantum Surgical

Quantum Surgical est une entreprise de robotique médicale et d’intelligence artificielle fondée en 2017. Elle emploie plus de 140 collaborateurs et dispose de bureaux à Montpellier et à Miami. Sa plateforme Epione est dédiée au traitement curatif et précoce des cancers. Elle propose une approche innovante visant à démocratiser l’accès à des soins moins invasifs. Plus de 1 400 patients ont déjà été traités dans le monde. L’entreprise a reçu le Prix Galien USA en 2022. Elle a acquis NeuWave Medical et forme désormais Precision IO Group avec cette société. Il vise à transformer les standards de l’oncologie par l’innovation continue.











