Lionel Messi rachète un club espagnol

Nouvelle étape dans la carrière de Lionel Messi : la légende argentine s’engage dans la gestion de club en rachetant l’UE Cornellà, un projet ancré en Catalogne et tourné vers la formation.

Quelques semaines après l’investissement de Cristiano Ronaldo dans le football espagnol, c’est au tour de Lionel Messi de franchir un cap dans sa reconversion. L’octuple Ballon d’Or a officialisé son entrée dans la sphère des propriétaires de clubs en prenant le contrôle de l’UE Cornellà, formation catalane évoluant dans les divisions inférieures. Dans un communiqué, le club du Baix Llobregat a confirmé l’arrivée de l’Argentin à sa tête, soulignant un projet tourné vers le développement du football local. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité du lien fort unissant Messi à la Catalogne, région où il a bâti sa légende sous les couleurs du FC Barcelone.

L’UE Cornellà, reconnue pour la qualité de sa formation, a vu éclore plusieurs joueurs passés ensuite par le haut niveau, à l’image de Jordi Alba ou encore David Raya. Avec l’arrivée de Messi, le club espère franchir un nouveau cap, tant sur le plan sportif que structurel. Ce mouvement illustre une tendance de plus en plus marquée chez les grandes figures du football mondial, désireuses d’investir dans des projets à long terme. Après Ronaldo, désormais impliqué dans le capital d’UD Almería, Messi choisit lui aussi de s’ancrer dans le paysage footballistique espagnol, mais à une échelle plus locale. Reste à voir quelle direction prendra ce nouveau projet. Une chose est sûre : l’empreinte de Lionel Messi pourrait bien offrir un nouvel élan à l’UE Cornellà.



