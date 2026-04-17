Ligue Europa: les affiches des demi-finales

À l’issue des quarts de finale, Aston Villa, Nottingham Forest, Braga et le SC Fribourg se sont qualifiés pour le dernier carré d’une Ligue Europa plus indécise que jamais.

Le dernier carré de la Ligue Europa est désormais connu. À l’issue des quarts de finale retour disputés jeudi, quatre clubs ont validé leur billet pour les demi-finales : Aston Villa, Braga, Nottingham Forest et SC Fribourg. Impressionnant tout au long de la double confrontation, Aston Villa a surclassé Bologne (4-0 à l’aller comme au retour) pour s’imposer sur un score cumulé sans appel de 7-1. De son côté, Nottingham Forest a validé sa qualification en dominant le FC Porto (1-0), confirmant ainsi son avantage acquis à l’aller (2-1 sur l’ensemble des deux matches).

Dans les autres affiches, Braga a réalisé une performance de choix en s’imposant sur la pelouse du Real Betis (4-2), validant son billet avec un score cumulé de 5-3. Enfin, le SC Fribourg n’a laissé aucune chance au Celta Vigo (3-1), concluant une double confrontation largement maîtrisée (6-1 au total). Les demi-finales, programmées le 30 avril, proposeront deux affiches alléchantes : Aston Villa affrontera Nottingham Forest, tandis que Braga sera opposé au SC Fribourg.

