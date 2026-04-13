Ligue des champions: Sunday Oliseh voit le Bayern remporter le trophée

À l’approche des quarts de finale retour, Sunday Oliseh mise sur le Bayern Munich pour décrocher la Ligue des champions, tout en se montrant réservé sur les chances du Real Madrid.

Le sprint final européen inspire déjà les pronostics. Ancien capitaine des Super Eagles, Sunday Oliseh n’a pas hésité à afficher sa préférence pour la conquête de la Ligue des champions cette saison. Invité à s’exprimer dans son podcast, le consultant nigérian a clairement désigné le Bayern Munich comme son favori. Un choix assumé, qu’il justifie autant par des convictions personnelles que par des considérations tactiques. « Pour des raisons personnelles, et pour une fois, je vais être très égoïste. Il est dans notre intérêt à tous que le Bayern Munich remporte la Ligue des champions cette année », a-t-il lancé.

Au-delà de cette prise de position, Oliseh met en avant la qualité de jeu du club bavarois. Selon lui, le Bayern affiche aujourd’hui une maîtrise collective supérieure à celle de ses concurrents directs, notamment le Real Madrid. « Je souhaite vraiment que le Bayern Munich remporte la Ligue des champions cette année. C’est un message dont nous avons besoin en ce moment, et pour l’équipe, vu son style de jeu », a-t-il poursuivi.

L’ancien international nigérian se montre en revanche plus mesuré concernant les Merengue. « Je pense qu’ils sont meilleurs que le Real Madrid dans leur manière de jouer. Le Real actuel n’est pas, selon moi, celui qui peut gagner le titre. » Mais Oliseh reste prudent, conscient de l’ADN européen du club madrilène : « Cette équipe a prouvé que lorsqu’on la sous-estime, c’est souvent à ce moment-là qu’elle va au bout. »