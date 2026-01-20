Ligue des champions: Osimhen opérationnel pour le choc Galatasaray–Atlético Madrid

De retour de la CAN 2025 et brièvement incertain, Victor Osimhen est apte et postule pour la réception de l’Atlético Madrid mercredi soir en Ligue des champions, a confirmé l’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk.

L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, a assuré que Victor Osimhen est opérationnel pour le choc de Ligue des champions de l’UEFA face à l’Atlético Madrid, a rapporté le Daily Post. Les champions de Turquie recevront la formation de Diego Simeone mercredi soir au RAMS Park, avec l’attaquant nigérian bien présent dans le groupe. De retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Osimhen a repris l’entraînement collectif lundi, dissipant ainsi les inquiétudes liées à son état physique.

Âgé de 27 ans, le buteur avait quitté le terrain en boitant lors de la demi-finale perdue par le Nigeria face au Maroc, pays hôte, avant de déclarer forfait pour le match de classement contre l’Égypte. Un épisode qui avait semé le doute quant à sa disponibilité immédiate. Mais Okan Buruk s’est voulu rassurant en conférence de presse. « Osimhen a rejoint l’équipe hier. Il s’est entraîné avec nous et la séance s’est très bien déroulée », a confié le technicien turc, laissant entendre que son attaquant vedette pourrait tenir sa place pour cette affiche européenne décisive.





