Ligue des Champions J8 : l’UEFA choisit l’arbitre de Club Bruges-OM

Marseille se déplace à Bruges, mercredi soir à 21h (diffusion sur Canal+ Sport), pour une rencontre décisive de la 8e journée de la Ligue des Champions. Battu à domicile par Liverpool (0-3) lors de la précédente journée, l’OM tentera d’obtenir un résultat crucial pour la qualification en barrages, sous la direction de l’arbitre italien Marco Guida, récemment nommé par l’UEFA.

L’UEFA a choisi l’officiel italien de 44 ans pour diriger Club Bruges-OM. Marco Guida, qui officie cette saison en Ligue des Champions, a déjà dirigé quatre rencontres dans la compétition cette année. Sa désignation intervient alors que le match revêt une importance particulière pour la suite du parcours européen de l’Olympique de Marseille.

La nomination de Marco Guida marque la première fois depuis près de dix ans que cet arbitre retrouve le club marseillais. Le dernier match qu’il avait arbitré opposant Marseille remontait à 2017 : il s’agissait d’un troisième tour de qualification retour de la Ligue Europa, conclu sur un score de 0-0.

Un référentiel européen confirmé par les chiffres

Marco Guida totalise désormais quinze rencontres arbitrées en Ligue des Champions au cours de sa carrière. Parmi les matches cités à son palmarès figurent des confrontations de premier plan telles que PSG-Leipzig, en octobre 2021, et Lens-Arsenal, en octobre 2023. Ces éléments figurent dans le dossier de l’UEFA et justifient sa présence sur des rencontres à forte pression.

La présence d’un arbitre expérimenté est mise en avant par l’instance européenne pour des rencontres à enjeu. Marco Guida, en dirigeant quatre matchs de C1 cette saison, poursuit son rôle régulier dans les compétitions continentales. Son parcours dans les Coupes d’Europe inclut plusieurs assignments de haut niveau, attestant de la confiance dont il bénéficie au sein des comités de désignation arbitrale.

Pour l’Olympique de Marseille, ce déplacement à Bruges représente un tournant dans la phase de groupes. L’équipe française se rend en Belgique après une défaite nette face à Liverpool à l’Orange Vélodrome et devra tenter d’inverser la tendance sur la scène européenne pour conserver des chances de qualification. Sur le plan organisationnel, l’UEFA a donc choisi un arbitre aux références solides pour encadrer ce rendez-vous.

La rencontre se déroulera mercredi soir à 21h, avec la retransmission prévue sur Canal+ Sport. Les officiels et les acteurs du match auront à gérer une opposition dont l’issue conditionnera la suite du parcours européen des deux clubs concernés.