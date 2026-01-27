Ligue 1 : Victor Joseph rejoint le groupe Pro 2 de l’OM

Victor Joseph, milieu offensif de 19 ans, quitte le FC Sochaux-Montbéliard pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a annoncé ce mardi la signature du jeune joueur, qui intègre l’effectif Pro 2 sous la responsabilité de Romain Ferrier.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Formé au sein du club du Doubs depuis 2022, Victor Joseph avait signé son premier contrat professionnel en février 2025. Au cours de la saison en cours, il a disputé huit rencontres en National 3 avec l’équipe réserve de Sochaux, inscrivant deux buts, et a été aligné à quatre reprises en National avec l’équipe première.

L’Olympique de Marseille précise dans son communiqué que le transfert concerne l’équipe Pro 2, plateforme de formation et de préparation encadrée par Romain Ferrier, où le jeune milieu offensif doit poursuivre sa progression.

Parcours récent et rôle attendu à l’OM

Arrivé à Sochaux en 2022, Victor Joseph a progressivement gravi les échelons au sein du club. La signature de son premier contrat professionnel en février 2025 matérialise sa montée en responsabilité au sein de l’effectif sochalien. Ses apparitions en National avec l’équipe première et ses performances en National 3 témoignent d’un temps de jeu partagé entre la réserve et la formation professionnelle.

La saison en cours lui a offert huit matchs en National 3, durant lesquels il a trouvé le chemin des filets à deux reprises, et quatre rencontres en National avec l’équipe première, chiffres communiqués par le club lors de l’annonce de son départ. Ces statistiques forment le bilan chiffré des opportunités de jeu dont il a bénéficié avant son départ pour Marseille.

Dans son communiqué, l’Olympique de Marseille a présenté l’arrivée de Victor Joseph comme un renfort offensif pour son groupe Pro 2. Le club indique que le jeune joueur intégrera l’équipe dirigée par Romain Ferrier afin d’apporter « sa jeune expérience et développer ses qualités ».

Le transfert officialisé ce mardi marque la fin de l’aventure de Victor Joseph au FC Sochaux-Montbéliard et le début d’un nouvel engagement au sein du centre de formation et de l’équipe Pro 2 de l’Olympique de Marseille. L’annonce publique se limite aux éléments communiqués par les deux clubs et précise le rôle immédiat qui lui est destiné au sein de l’effectif phocéen.