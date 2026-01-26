Ligue 1 : Mason Greenwood, Marseillais, toujours meilleur buteur

Mason Greenwood reste en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 12 réalisations, bien que resté muet lors du succès de l’OM contre le RC Lens (3-1); à une longueur, l’attaquant argentin de Strasbourg, Joaquin Panichelli, a réduit l’écart après son but inscrit lors de la victoire 4-1 des Alsaciens sur le terrain de Lille.

Lors de cette 19e journée, le duel pour le titre de meilleur buteur se resserre. Greenwood conserve l’avantage numérique, mais la performance collective des poursuivants projette une course serrée pour les prochaines rencontres. L’attaquant marseillais, porte-drapeau des buteurs, n’a cependant pas inscrit de but dans la rencontre face à Lens, ce qui a permis à Panichelli de s’approcher à une unité.

La réussite de Strasbourg à Lille, soldée par un 4-1 en faveur des visiteurs, a permis à Panichelli d’ajouter un nouveau but à son total, désormais fixé à 11. Ce fait d’armes illustre la compétitivité entre les attaquants en haut du classement, où chaque réalisation peut changer l’ordre des prétendants au badge de meilleur buteur.

Classement, poursuivants et rendez-vous de la 20e journée

Au classement, Greenwood (12) et Panichelli (11) disposent d’une petite marge sur leurs poursuivants immédiats. Esteban Lepaul (Rennes) et Wesley Saïd (Lens) se retrouvent en embuscade avec 9 buts chacun, confirmant la présence de plusieurs candidats capables de redresser la situation lors des prochaines journées.

Parmi les autres éléments à suivre, la percée de Yann Gboho (Toulouse) : buteur à Brest, il intègre désormais le top 10 des artificiers avec 6 réalisations. Son entrée dans ce classement témoigne des opportunités créées par les attaquants de clubs de milieu de tableau, aptes à peser sur le palmarès des buteurs au fil de la saison.

La 20e journée, programmée à la fin de la semaine, offrira de nouveaux éléments de réponse dans la course au titre de meilleur buteur. À cette occasion, l’OM se déplacera à Paris pour défier le Paris FC ; Mason Greenwood sera porteur du badge indiquant qu’il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1. Ce rendez-vous constituera une nouvelle étape pour vérifier la capacité des leaders à conserver leur place ou à voir leurs poursuivants réduire l’écart.

Les prochains matchs seront donc scrutés tant pour l’impact sur le classement général des clubs que pour l’évolution de ce duel individuel entre les buteurs. Chaque journée pourrait redistribuer les cartes au sommet, au rythme des réalisations et des performances collectives.