Ligue 1 LONACI : Yamoussoukro FC fait tomber le champion ASEC Mimosas (1-0)

Le champion de Côte d’Ivoire en titre a perdu son premier match de la saison, samedi 26 septembre. Mory Doumbia a inscrit l’unique but à la 31e minute.

La défense du titre commence par un revers pour l’ASEC Mimosas. Les Jaune et Noir se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Yamoussoukro FC, samedi, lors de la première journée de Ligue 1 LONACI.

Après une entame prudente, les locaux ont débloqué la rencontre à la 31e minute. Mory Doumbia a profité d’une occasion pour battre la défense de l’ASEC et placer Yamoussoukro FC devant au tableau d’affichage.

Menée à la pause, l’équipe entraînée par Julien Chevalier a tenté d’accélérer après le retour des vestiaires. Elle n’est toutefois pas parvenue à égaliser face à un adversaire qui a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Yamoussoukro FC prend ainsi trois points dès son premier match de la saison, avec un but marqué et aucun encaissé. L’ASEC, championne en titre, reste à zéro point après ce faux départ.

Le club d’Abidjan doit recevoir le Stella Club d’Adjamé lors de la prochaine journée, avec l’objectif d’ouvrir son compteur.