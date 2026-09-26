EuroVolley 2026 : la Pologne bat la France 3-1 et décroche son billet pour les JO 2028

Championne en titre, la Pologne a dominé la France en quatre sets en finale de l’EuroVolley masculin. Elle conserve sa couronne et obtient la place européenne directe pour les Jeux de Los Angeles.

Une première manche arrachée 31-29 a mis la Pologne sur les rails samedi 26 septembre à l’Unipol Forum d’Assago, près de Milan. Les tenants du titre ont ensuite pris le deuxième set 25-19 avant de conclure la finale au quatrième.

La France a réagi dans la troisième manche, gagnée 25-20, sans parvenir à prolonger la rencontre. Les Polonais ont repris le contrôle dans le dernier set, remporté 25-16, pour sceller leur victoire 3-1 après 115 minutes de jeu.

Mathis Henno termine meilleur marqueur du match avec 20 points, devant son coéquipier Théo Faure, crédité de 18 points. Côté polonais, Bartłomiej Bołądź a inscrit 16 points, tandis que Wilfredo León et Tomasz Fornal en ont ajouté 13 chacun, selon la feuille officielle de la CEV.

Ce sacre permet à la Pologne de conserver le titre remporté en 2023 et de décrocher le billet européen direct pour le tournoi olympique de Los Angeles 2028. La France repart avec l’argent et porte à huit son nombre de médailles au Championnat d’Europe masculin.

Les deux finalistes avaient franchi les demi-finales la veille : la France avait battu la Finlande 3-1, tandis que la Pologne avait dominé la Slovénie 3-0.