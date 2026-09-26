Côte d’Ivoire : à Bouaké, Yan Diomandé découvre le poids de son transfert à 140 millions d’euros

Chaque prise de balle de Yan Diomandé a fait monter le bruit au Stade de la Paix de Bouaké. Pour son premier match avec la Côte d’Ivoire depuis son transfert record au Real Madrid, l’ailier de 19 ans était attendu comme rarement un joueur ivoirien ne l’avait été.

Recruté pour un montant pouvant atteindre 140 millions d’euros bonus compris, Diomandé est devenu l’un des Africains les plus chers de l’histoire du football. Face au Ghana, cette étiquette l’a suivi jusque dans chaque dribble.

Il n’a pas marqué, mais il a constamment provoqué. Selon les statistiques relevées après la rencontre, il a créé trois grosses occasions et réussi sept de ses dix dribbles, soit le meilleur total du match. C’est également lui qui lance Malick Yalcouyé sur l’action qui conduit au penalty du 2-0.

Le public ivoirien a apprécié son activité, même si certaines séquences ont aussi montré la contrepartie de son jeu : une tendance à conserver le ballon trop longtemps et à multiplier les initiatives individuelles.

Yalcouyé lui vole la lumière, Diomandé reste sous les projecteurs

Malick Yalcouyé a davantage marqué les esprits en ouvrant le score et en provoquant le penalty transformé par Franck Kessié. Mais Diomandé a montré pourquoi Hervé Renard continue de lui accorder une place importante malgré des débuts encore discutés à Madrid.

À 19 ans, chaque apparition en sélection sera désormais lue à travers le prisme de son prix. À Bouaké, il n’a pas répondu par un but, mais il a montré qu’il pouvait peser autrement.