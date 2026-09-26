Sidya Touré meurt à Paris, quatre ans après son départ de Guinée

L’ancien Premier ministre et figure de l’opposition guinéenne est décédé à 81 ans. Installé en Côte d’Ivoire depuis 2022, il n’avait pas regagné son pays.

L’ancien Premier ministre guinéen Sidya Touré est mort vendredi 25 septembre 2026 à Paris, à l’âge de 81 ans. Chef du gouvernement de 1996 à 1999 puis figure durable de l’opposition, il vivait hors de Guinée depuis 2022.

Des proches cités par plusieurs médias guinéens indiquent qu’il est décédé à l’Hôpital américain de Paris, où il était soigné depuis près de deux semaines après plusieurs mois de maladie. La nature précise de celle-ci n’a pas été rendue publique.

Son ancien compagnon politique Ousmane Kaba lui a rendu hommage samedi, évoquant « un aîné, un compagnon de route et un grand frère ». Sidya Touré s’était installé en Côte d’Ivoire après la prise du pouvoir par l’armée en septembre 2021 et n’avait plus regagné la Guinée depuis 2022.

Inspecteur du Trésor de formation, il avait dirigé le gouvernement sous Lansana Conté entre juillet 1996 et mars 1999. Il a ensuite pris la tête de l’Union des forces républicaines et s’est présenté aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Nommé Haut représentant du président Alpha Condé en 2016, il avait quitté cette fonction en 2018.

Son décès intervient quelques mois après la dissolution de l’UFR et de 39 autres partis politiques par les autorités guinéennes. Le programme du rapatriement et des obsèques de l’ancien Premier ministre n’avait pas encore été communiqué samedi soir.