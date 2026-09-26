Éliminatoires CAN 2027 : après Côte d’Ivoire–Ghana, Queiroz attaque l’absence de VAR

« Pourquoi n’avons-nous pas la VAR en Afrique ? » La colère de Carlos Queiroz a pris le dessus sur le score après la défaite 2-0 du Ghana contre la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur des Black Stars a vivement contesté le penalty qui a permis aux Éléphants de faire le break.

L’action intervient à la 58e minute. Malick Yalcouyé tombe dans la surface au contact d’Abdul Fatawu Issahaku et l’arbitre désigne le point de penalty. Franck Kessié transforme et porte le score à 2-0.

Queiroz a ensuite élargi sa critique à l’arbitrage continental. « Nous n’avons pas la VAR pour aider l’arbitre à rendre le match équitable », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il était « fatigué de cette situation ».

Le derby bascule dans le débat arbitral

Le technicien portugais a néanmoins pris soin de séparer sa critique de la prestation ivoirienne. « La Côte d’Ivoire a très bien joué », a-t-il reconnu, tout en estimant ne pas pouvoir adresser les mêmes félicitations à l’arbitre.

La Côte d’Ivoire conserve l’essentiel : trois points dans un derby ouest-africain très attendu. Pour le Ghana, la défaite est désormais accompagnée d’un sentiment d’injustice publiquement assumé par son sélectionneur.

Queiroz a déjà projeté le duel retour à Accra avec un ton offensif : « Nous allons gagner. »