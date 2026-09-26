À l’ONU, Lamine Zeine accuse Paris et Kiev de soutenir des groupes prêts à attaquer le Niger

Le Premier ministre nigérien affirme que des groupes armés positionnés au nord-est du pays menacent des sites militaires et pétroliers. Il dit toutefois que Niamey ne cherche pas l’affrontement.

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, a accusé samedi 26 septembre 2026, à l’Assemblée générale de l’ONU, la France et l’Ukraine de soutenir des groupes armés qui, selon lui, se prépareraient à frapper des positions militaires et des installations pétrolières dans le nord-est du Niger.

Le chef du gouvernement a présenté ces groupes comme des « proxys » armés et guidés par des puissances étrangères. Il n’a pas détaillé publiquement leur identité ni les éléments sur lesquels repose l’imminence qu’il évoque. Ses affirmations sur le soutien français et ukrainien n’ont pas été établies de manière indépendante.

Ali Mahaman Lamine Zeine a relié ces accusations à ce qu’il décrit comme une entreprise de « recolonisation » du Sahel, motivée par l’uranium nigérien, l’or malien et burkinabè, ainsi que le lithium, le gaz et le pétrole. Il a directement mis en cause Paris et Kiev dans la déstabilisation du Sahel central.

En contraste avec cette charge, le Premier ministre a assuré que le Niger ne recherchait l’affrontement avec aucun pays. Il s’est dit ouvert à une coopération sécuritaire fondée sur la réciprocité, le respect de la souveraineté et les intérêts stratégiques de Niamey.

Le dirigeant nigérien a enfin défendu l’Alliance des États du Sahel comme un processus « irréversible ». Selon lui, la force unifiée du Niger, du Mali et du Burkina Faso compte 5 000 hommes et peut en mobiliser jusqu’à 15 000 sur les trois territoires.