Sur 710 millions d’euros annoncés par l’UE, 554,5 millions ciblent l’Afrique

L’Union européenne annonce près de 710 millions d’euros d’aide. Au moins 554,5 millions, soit plus de 78 %, ciblent directement l’Afrique.

L’Union européenne a dévoilé samedi 26 septembre 2026 à New York un paquet de près de 710 millions d’euros pour les personnes déplacées et les populations frappées par des crises. Le détail des enveloppes montre qu’au moins 554,5 millions d’euros, soit plus de 78 % du total annoncé, concernent directement l’Afrique.

La principale ligne atteint 380 millions d’euros de financements supplémentaires liés aux migrations en Afrique subsaharienne. Sur ce montant, 240 millions doivent financer la protection des migrants, le retour volontaire et la réintégration. Les 140 millions restants visent notamment les réfugiés et les communautés d’accueil dans l’est de la Mauritanie et au Kenya, ainsi que la gouvernance migratoire et des formations reliées à l’emploi.

Le paquet comprend aussi 10 millions d’euros pour les initiatives de paix dans la région des Grands Lacs, 7,5 millions pour la riposte à Ebola et la surveillance sanitaire en République démocratique du Congo, ainsi que 60 millions pour les soins de santé primaires en Éthiopie. Une garantie européenne destinée à mobiliser des investissements privés dans la santé et la nutrition en Afrique subsaharienne est également prévue, mais son montant n’a pas été précisé.

À ces lignes s’ajoutent 252 millions d’euros issus de la réserve d’aide d’urgence. Selon la Commission européenne, 97 millions doivent répondre aux besoins provoqués par les conflits, l’insécurité alimentaire, la malnutrition et les chocs climatiques en Afrique subsaharienne. Le reste se répartit entre la Palestine et le Liban, à hauteur de 103 millions, et l’Ukraine, pour 52 millions.

Cette dernière enveloppe de 252 millions d’euros doit encore être approuvée par l’autorité budgétaire européenne. Le communiqué ne précise ni le nombre total de bénéficiaires, ni le calendrier de décaissement des différents financements africains.