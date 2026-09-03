Ligue 1 : Lille veut confirmer son invincibilité sur la pelouse d’un Toulouse FC sous pression

Toujours invaincu en championnat, le LOSC se rend en Haute-Garonne pour y défier des Toulousains en quête urgente de points. Les locaux tenteront de signer leur première victoire de l'exercice face à des Nordistes revanchards.

Le LOSC Lille se déplace au Stadium ce jeudi 3 septembre 2026 afin de défier le Toulouse FC, à l’occasion de l’affiche d’ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Cette confrontation entre deux formations aux trajectoires opposées lance un nouveau week-end de compétition dans l’élite du football français.

Invaincus depuis la reprise du championnat, les Lillois totalisent quatre points après deux sorties probantes. Le club nordiste s’était d’abord imposé avec maîtrise sur le terrain d’Angers sur le score de 2-0, confirmant d’emblée de réelles ambitions dans le jeu, avant d’enchaîner par une confrontation de haut niveau conclue sur un score de parité face au Paris Saint-Germain (2-2).

Ce duel disputé lors de la deuxième journée face au Paris Saint-Germain a pourtant laissé un goût particulièrement amer aux hommes du Nord. Les Dogues menaient en effet avec une avance confortable de deux buts avant de subir une cruelle défaillance collective en toute fin de partie, concédant deux réalisations adverses coup sur coup durant le temps additionnel.

En face, la situation comptable du Toulouse FC s’avère nettement plus inconfortable, avec un maigre point enregistré au classement général. Les Haut-Garonnais avaient d’abord lourdement chuté sur leurs terres face à l’Olympique Lyonnais (0-2) en match inaugural, avant de réagir timidement en ramenant un résultat nul d’un périlleux voyage à Brest (2-2).

Toulouse en quête d’un premier succès

Face à l’écurie nordiste, les Toulousains visent impérativement leur premier succès de la saison de Ligue 1 lors de cette deuxième rencontre consécutive disputée sur leur pelouse. Le groupe haut-garonnais compte sur l’appui de son public pour débloquer son compteur de victoires et amorcer sa remontée au classement.