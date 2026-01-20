Liga: de retour à Séville, Akor Adams déjà décisif

De retour de la CAN 2025, Akor Adams a frappé fort en signant un doublé salvateur qui a permis au Séville FC d’arracher le match nul (2-2) sur la pelouse d’Elche et de poursuivre sa lutte pour le maintien en Liga.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

De retour de la Coupe d’Afrique des Nations, Akor Adams n’a pas tardé à se rappeler au bon souvenir des supporters sévillans. L’attaquant des Super Eagles a signé un doublé décisif lundi soir, permettant au Séville FC d’arracher un match nul spectaculaire (2-2) sur la pelouse d’Elche, en Liga.

Entré en jeu au retour des vestiaires à la place de Gerard Fernández, le Nigérian a immédiatement dynamité l’attaque andalouse. En l’espace de 25 minutes, il a complètement changé le visage de la rencontre. Adams a d’abord réduit l’écart à la 75e minute, avant d’égaliser en toute fin de match sur un penalty puissamment frappé dans la lucarne, à deux minutes du temps additionnel.

Avec désormais cinq buts et deux passes décisives en 15 apparitions en championnat, l’avant-centre confirme sa montée en puissance cette saison. Une dynamique déjà entrevue lors de la CAN 2025, où il s’est illustré avec deux réalisations et deux passes décisives en sept rencontres, contribuant au parcours des Super Eagles, médaillés de bronze après leur succès aux tirs au but face à l’Égypte. Ce point précieux permet à Séville de rester à distance de la zone rouge et d’entretenir l’espoir du maintien.



