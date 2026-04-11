Liga: De Jong de retour, Yamal présent, le groupe du Barça face à l’Espanyol

Avant un rendez-vous crucial en Ligue des champions, le FC Barcelone enregistre le retour de Frenkie de Jong pour le derby face au RCD Espanyol. Lamine Yamal est également présent dans le groupe.

Le FC Barcelone récupère une pièce maîtresse au meilleur moment. Éloigné des terrains depuis près de deux mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée fin février, Frenkie de Jong fait son retour dans le groupe convoqué pour le derby face à l’Espanyol, prévu ce samedi soir. Une bonne nouvelle pour Hansi Flick, qui pourra également compter sur Lamine Yamal. Incertain ces derniers jours, le jeune prodige figure finalement dans la liste, offrant une option supplémentaire sur le plan offensif.

Ce derby revêt un enjeu important pour les Blaugranas. En cas de succès, ils pourraient creuser l’écart en tête du classement et reléguer le Real Madrid à neuf longueurs. Toutefois, le staff catalan pourrait être tenté de gérer les temps de jeu. En ligne de mire, le quart de finale retour de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, prévu mardi. Battu 2-0 à l’aller, le Barça devra réaliser une performance majeure pour espérer renverser la situation.

Le groupe du Barça: