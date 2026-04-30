Liberté de la presse: le Bénin en chute libre selon le rapport RSF 2026

Le Bénin connaît une détérioration significative de son indice de liberté de la presse, selon le classement mondial 2026 publié ce jeudi 30 avril par Reporters sans frontières (RSF). Le pays recule de 21 places, passant de la 92ᵉ à la 113ᵉ position sur les 180 pays évalués, avec un score global de 47,39 contre 54,60 en 2025.

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Cette chute marque un recul notable de l’environnement médiatique béninois, qui se situe désormais nettement plus bas dans le classement mondial. Le rapport annuel de RSF mesure la liberté de la presse à travers plusieurs paramètres, incluant le cadre légal, l’accès à l’information, l’indépendance des médias et les pressions politiques ou sécuritaires exercées sur les journalistes.



Pour de nombreux observateurs, cette dégradation reflète des tendances préoccupantes observées ces dernières années dans le pays, où la liberté d’expression et l’indépendance des organes de presse ont été confrontées à des cadres réglementaires plus restrictifs et à des contextes judiciaires sensibles

La publication annuelle de RSF met en exergue la fragilisation des conditions d’exercice du journalisme à l’échelle mondiale, et le Bénin n’échappe pas à cette dynamique.



Ce recul intervient dans un contexte politique et institutionnel marqué par des débats autour de la régulation des médias et des responsabilités des acteurs publics et privés dans la préservation du pluralisme et du droit à l’information.

La baisse de plus de vingt places dans l’indice de RSF constitue un signal d’alarme pour les professionnels des médias, les organisations de défense des droits et les autorités publiques, appelés à intensifier leurs efforts pour protéger et renforcer l’environnement démocratique de la presse.

