Liban : bombardement israélien dans le sud fait un mort

Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait un mort dimanche 25 janvier, a indiqué le ministère libanais de la Santé. L’attaque, survenue près de Khirbet Selm, a en outre fait un blessé selon un bilan provisoire communiqué par les autorités sanitaires.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans un communiqué, le ministère a qualifié l’opération de « raid de l’ennemi israélien ». De son côté, l’armée israélienne a indiqué avoir visé des positions du Hezbollah, affirmant avoir frappé un « site de fabrication d’armes » et identifié « l’activité terroriste d’agents du Hezbollah » dans le sud du pays.

Le bombardement s’inscrit dans une série d’actions israéliennes sur le territoire libanais malgré la trêve conclue en novembre 2024, destinée à mettre fin à plus d’un an d’hostilités entre Israël et le mouvement chiite pro-iranien.

Détails des frappes et bilan des violences

L’armée israélienne a précisé avoir ciblé, en plus du site de fabrication d’armes mentionné dans le sud, des « sites d’infrastructures militaires appartenant au Hezbollah » dans la région orientale de la Bekaa. Ces opérations s’inscrivent dans une campagne que Jérusalem présente comme visant des capacités militaires et des flux d’armement attribués au mouvement chiite.

L’agence officielle libanaise Ani a rapporté que la frappe dans le sud avait touché un hangar. Pour les frappes dans l’est, Ani indique qu’elles ont atteint des reliefs proches de la localité de Nabi Sheet, dans la plaine de la Bekaa, région de l’est libanais souvent citée dans les déclarations militaires pour des mouvements transfrontaliers et des positions présumées d’organisations armées.

Plus tôt dans la semaine, mercredi 21 janvier, Israël a également frappé quatre points de passage le long de la frontière syro-libanaise. L’armée israélienne a expliqué que ces points étaient utilisés, selon elle, par le Hezbollah pour faire transiter des armes en contrebande depuis la Syrie.

Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre 2024, les tirs israéliens au Liban ont fait, selon un décompte de l’AFP basé sur les bilans du ministère de la Santé libanais, plus de 350 morts. Ce chiffre constitue le bilan consolidé communiqué publiquement et recense les victimes attribuées aux opérations israéliennes depuis la trêve.

Les autorités libanaises et les autorités israéliennes continuent de publier des communiqués divergents sur la nature et les objectifs des frappes, tandis que les agences de presse locales rapportent les dégâts matériels et humains sur le terrain. Les bilans restent provisoires et les lieux ciblés font régulièrement l’objet de vérifications complémentaires par les correspondants et les services officiels.