Les Émirats arabes unis n’autoriseront pas l’usage de leur territoire pour des attaques contre l’Iran

Les Émirats arabes unis ont annoncé le 26 janvier qu’ils n’autoriseraient pas l’utilisation de leur territoire, de leur espace aérien ou de leurs eaux pour des attaques contre l’Iran, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué officiel. La prise de position intervient au moment d’une montée des tensions dans le Golfe, après des déclarations américaines et une répression violente de manifestations en Iran.

La mise au point émiratie fait suite aux affirmations du président américain Donald Trump, qui a déclaré la semaine précédente qu’une « armada » américaine se dirigeait vers le Golfe et que Washington surveillait de près l’Iran. Les autorités américaines disposent de multiples installations militaires dans la région, et les déclarations publiques ont ravivé les inquiétudes d’escalade entre puissances étrangères présentes au Proche et Moyen-Orient.

Dans son communiqué, le ministère émirati a rappelé que les Émirats hébergent « des milliers » de militaires américains sur la base aérienne d’Al Dhafra, près d’Abou Dhabi, l’un des nombreux sites militaires des États-Unis dans le Golfe. Le message vise à dissiper toute ambiguïté sur la participation éventuelle du pays à des frappes ou à un soutien logistique visant l’Iran.

Position officielle et cadre juridique invoqué

Le texte du ministère insiste sur une ligne de non-participation aux actions militaires hostiles dirigées contre l’Iran. Selon le communiqué, « les Émirats arabes unis [réaffirment] l’engagement à ne pas permettre que leur espace aérien, leur territoire ou leurs eaux soient utilisés pour toute action militaire hostile contre l’Iran ». Cette formule rappelle une volonté de neutralité opérationnelle vis-à-vis d’éventuelles opérations émanant d’alliés sur place.

Outre le refus d’autoriser l’usage du territoire, le ministère a spécifié que le pays « refuse également de fournir un soutien logistique à des attaques ». L’autorité diplomatique a mis en avant des moyens non militaires pour traiter les tensions, en citant explicitement le dialogue et la désescalade comme voies privilégiées. Le communiqué souligne que le respect du droit international et de la souveraineté des États doit prévaloir dans la gestion des « crises actuelles ».

La prise de parole officielle intervient alors que la situation intérieure iranienne est marquée, selon des rapports internationaux, par une répression sanglante de manifestations d’ampleur. Les Émirats, pays du Golfe partageant à la fois des intérêts économiques et des frontières maritimes proches avec l’Iran, se trouvent dans une position stratégique délicate qui les pousse à articuler une politique extérieure équilibrée entre leurs partenaires internationaux et la stabilité régionale.

