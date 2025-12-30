La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Les Émirats arabes unis annoncent le retrait de leurs dernières troupes du Yémen

Les Émirats arabes unis ont annoncé le retrait de leurs forces restantes du Yémen, une décision officielle rendue publique par les autorités émiraties qui marque un tournant dans leur engagement militaire dans la région.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
77 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant