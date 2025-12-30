Les Émirats arabes unis annoncent le retrait de leurs dernières troupes du Yémen
Les Émirats arabes unis ont annoncé le retrait de leurs forces restantes du Yémen, une décision officielle rendue publique par les autorités émiraties qui marque un tournant dans leur engagement militaire dans la région.
1 min de lecture
