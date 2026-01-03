Accueil En Brève Lens champion d’automne grâce au 3-0 à Toulouse

Le RC Lens s’est imposé 3-0 face à Toulouse, vendredi 2 janvier, en ouverture de la 17e journée de Ligue 1, et a ainsi décroché le titre honorifique de champion d’automne, récompensant le leader à la mi-saison. Wesley Saïd (57e), Adrien Thomasson (85e) et Pierre-Ismaëlo Ganiou (90e+5) ont inscrit les buts de la victoire des Sang et Or, qui ont évolué en supériorité numérique pendant environ 70 minutes. Avec une avance de quatre points sur le Paris Saint-Germain, Lens est assuré de rester en tête du championnat à l’issue du week-end.