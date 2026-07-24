Le Vice-président nigérian en visite à la GDIZ: Abuja s’inspire de l’expérience béninoise

​Dans le cadre du renforcement des relations économiques entre le Bénin et le Nigeria, une importante délégation nigériane de haut niveau effectue une visite officielle en terre béninoise. Emmenée par le Vice-président du Nigeria, cette mission compte dans ses rangs les gouverneurs des États de Kwara, Imo, Jigawa, Plateau, Katsina et Zamfara, accompagnés du ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire ainsi que de plusieurs hauts responsables du gouvernement fédéral.

​Au programme de ce déplacement, la délégation nigériane se rendra sur le site de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), située dans la commune d’Abomey-Calavi. Sur place, des échanges sont prévus avec les représentants du gouvernement béninois, les investisseurs ainsi que les équipes de la société ARISE Integrated Industrial Platforms, chargée du développement et de la gestion de ce pôle industriel.

​L’objectif principal pour Abuja est d’analyser le modèle béninois afin d’enrichir la mise en œuvre de son propre programme de zones spéciales de transformation agro-industrielle. Les autorités nigérianes entendent s’inspirer des réussites du Bénin dans plusieurs domaines clés : la création de valeur ajoutée agricole, la mise en place d’infrastructures industrielles modernes, la captation des investissements, le renforcement des compétences locales et l’orientation de la production vers les marchés d’exportation.

​Un accent particulier sur le pôle textile et le rapprochement Cotonou-Abuja

​Au sein de la GDIZ, l’attention de la délégation se portera tout particulièrement sur le parc textile, un complexe fonctionnant selon un schéma de production entièrement intégré, allant du filage du coton et du tissage jusqu’au traitement des tissus et à la confection de vêtements.

​Ce déplacement constitue la première visite d’un dirigeant nigérian de ce rang au Bénin depuis le voyage officiel du président Romuald Wadagni à Lagos, où il avait été reçu par son homologue Bola Tinubu. À cette occasion, les deux chefs d’État avaient renouvelé leur volonté commune de dynamiser la coopération bilatérale et de consolider les liens historiques qui unissent Cotonou et Abuja.