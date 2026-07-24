Ouémé-Plateau: L’ANM effectue un contrôle inopiné sur les produits préemballés et les instruments de mesure

L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) a mené une opération surprise dans plusieurs localités des départements de l’Ouémé et du Plateau.

Cette descente s’inscrit dans le cadre de sa mission régalienne de vérification de la conformité des poids affichés sur les produits préemballés de grande consommation.

​Des résultats globalement satisfaisants

​Au cours de cette mission, les agents de l’ANM ont inspecté une trentaine de boutiques et de points de vente. Les opérations de pesée ont principalement porté sur les sacs de riz, de sucre et de sel.

Dans l’ensemble, les constatations révèlent une amélioration notable de la conformité des poids commercialisés. Seules deux boutiques ont été prises en faute pour non-conformité entre le poids réel des sacs et le poids indiqué sur l’emballage.

Par ailleurs, l’équipe de contrôle a également procédé à la confiscation de quelques balances non certifiées par les services de l’ANM.

​Un impact positif à pérenniser

​Ces résultats encourageants témoignent de l’efficacité des campagnes de contrôle répétées menées par l’agence sur le terrain.

Toutefois, loin de relâcher sa vigilance, l’ANM entend intensifier ces inspections inopinées afin de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs et de garantir le respect des normes de métrologie sur toute l’étendue du territoire national.