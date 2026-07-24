Agathe Auproux serait de retour dans TBT9 aux côtés de Cyril Hanouna à la rentrée

Six ans après son départ remarqué de Touche pas à mon poste, l’animatrice et chroniqueuse Agathe Auproux pourrait retrouver Cyril Hanouna dans une nouvelle émission attendue à la rentrée. Plusieurs sources concordantes annoncent la possible intégration d’Agathe Auproux au casting de Tout beau, tout neuf (TBT9), le nouveau projet télévisé de l’animateur. Ce retour serait symbolique, marquant la réunion entre la figure médiatique révélée par TPMP et celui qui l’avait propulsée dans le paysage audiovisuel français.

Agathe Auproux, très populaire sur les réseaux sociaux et dans le paysage médiatique, s’était arrêtée brutalement en 2019 après avoir révélé publiquement son combat contre un lymphome, une forme de cancer touchant le système lymphatique. Ce diagnostic et cette épreuve personnelle avaient conduit la journaliste à mettre un terme à sa participation quotidienne à Touche pas à mon poste, émission phare de C8 animée par Cyril Hanouna. Elle s’était alors tournée vers d’autres projets en conservant une présence active sur différents médias et plateformes sociales.

Depuis son départ, Agathe Auproux a également vécu des événements majeurs dans sa vie personnelle, dont des fiançailles puis la naissance de son premier enfant, un garçon prénommé Tao. Ces étapes ont été suivies par ses nombreux fans qui continuent de la soutenir et de suivre son actualité. Son retour éventuel au sein de l’émission Tout beau, tout neuf susciterait un intérêt certain au regard du lien fort qu’elle entretenait avec l’équipe de Cyril Hanouna et du succès qu’elle avait rencontré sur le plateau de TPMP.

Un casting alliant figures historiques et nouvelles recrues

Outre Agathe Auproux, d’autres anciens piliers de Touche pas à mon poste sont annoncés au casting de la nouvelle émission animée par Cyril Hanouna. Jean-Luc Lemoine, chroniqueur reconnu pour son rôle majeur dans TPMP pendant de nombreuses années, devrait également intégrer Tout beau, tout neuf. Ces deux retours formeraient une partie intégrante d’une équipe renouvelée mais aussi nostalgique, composée de visages familiers pour les téléspectateurs.

Selon le journaliste Clément Garin, reprise par Le Parisien, Benjamin Castaldi, autre figure emblématique du talk-show de Hanouna, rejoint également le projet. À ce casting, s’ajoutent Laurence Boccolini et Fabien Delettres, dont la présence viendra compléter cette nouvelle formule. Ensemble, ils composent une synergie mêlant des talents confirmés à des nouvelles personnalités, dans le but de proposer une émission dynamique et attractive.

Ce mélange d’anciens et de nouveaux collaborateurs traduit la volonté de renouvellement et d’innovation tout en s’appuyant sur des figures ayant déjà prouvé leur affinité avec le public. Tout beau, tout neuf se présente ainsi comme un rendez-vous privilégié pour les fans fidèles des productions de Cyril Hanouna, tout en offrant une nouvelle dynamique grâce à son casting revu et augmenté.