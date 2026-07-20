Bénin: un accord de 100 millions d’euros conclu avec l’Europe pour booster les filières coton, soja et cajou

Une nouvelle enveloppe financière majeure vient soutenir le développement agricole du Bénin. La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC) ont officialisé un accord prévoyant l’injection de 100 millions d’euros (soit environ 114 millions de dollars) dans l’économie nationale.

Ce partenariat s’inscrit directement dans le cadre de la stratégie Global Gateway portée par l’Union européenne. ​Au moins 70 % de cette enveloppe globale sera directement fléché vers trois filières prioritaires de l’agriculture béninoise :

​ Le coton et le textile : Les investissements visent à accélérer la transformation locale de la fibre afin d’améliorer le suivi et la fiabilité des approvisionnements vers les marchés européens.

: Les investissements visent à accélérer la transformation locale de la fibre afin d’améliorer le suivi et la fiabilité des approvisionnements vers les marchés européens. ​ Le soja : Le financement soutiendra la diversification des sources d’approvisionnement en misant sur une transformation effectuée directement sur le territoire national.

: Le financement soutiendra la diversification des sources d’approvisionnement en misant sur une transformation effectuée directement sur le territoire national. ​La filière cajou : L’effort portera sur le renforcement des capacités de tri et d’usinage local, conformément aux exigences qualitatives des acheteurs internationaux.

​L’objectif partagé est de constituer des chaînes de valeur mieux intégrées et plus résilientes entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

​Appui aux PME, autonomisation des femmes et transition climatique

​Au-delà de la restructuration industrielle des filières, ce programme inclut le volet Women for Stronger Communities and Growth. Il facilitera l’accès au crédit pour les petites, moyennes et intermédiaires entreprises du secteur agricole.

​L’accord accorde également une attention particulière à la résilience économique des femmes qui représentent près de 47 % des actifs agricoles du pays ainsi qu’à la protection des communautés rurales face à l’insécurité alimentaire et au dérèglement climatique.